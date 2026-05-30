日本高野連は30日、大阪市内で7回制に関する意見交換会を実施した。初日は日本ハムの栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー、今春の選抜で優勝した大阪桐蔭の西谷浩一監督らが出席した。日本高野連が設置した「検討会議」が「28年度から7回制採用が望まれる」と結論づけていた。意見交換会の冒頭には日本高野連・井本亘事務局長が最終報告書の説明を行った。「7イニングの発端は暑さ対策で、10、20年前では考えられない