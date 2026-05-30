日本高野連は30日、大阪市内で7回制に関する意見交換会を実施した。初日は日本ハムの栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー、今春の選抜で優勝した大阪桐蔭の西谷浩一監督らが出席して意見を交わした。日本高野連が設置した「検討会議」が「28年度から7回制採用が望まれる」と結論づけていた。今春の選抜で優勝した大阪桐蔭・西谷浩一監督は「最終報告書を何回も、毎日2度読みました。別の本を読んだ時にオープンマイン