タレントの松中みなみ(40)が30日、自身のインスタグラムを更新。第1子男児出産を報告した。松中は「先日、第一子となる男の子を出産いたしました」と報告。「毎日ぽわぽわスヤスヤあんなに激しかった胎動とのギャップに驚いてますこの子がずっとお腹の中にいたのかと思うとまだ不思議な気持ちこれからどんな人生を駆け抜けていくのかとても楽しみです」と喜びを記した。続けて「そばでサポートしてくれた夫や産院の方