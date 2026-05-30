２０２４年８月末でフジテレビを退社し、同年１０月にＰＴＳＤを公表した渡邊渚アナウンサーが３０日、ＳＮＳを更新。夏らしい服装でのオフショットを公開した。「カレンダーのオフショット。」としてレースが美しい白いキャミワンピース姿で、近距離からカメラを向けられて撮影されている写真をアップ。「＃夏がきた＃最悪だ」と記した。渡邊は２０日、「久々に強烈なフラッシュバックを喰らって、発作で心身ボロボロで、