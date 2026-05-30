ABEMAの西澤由夏アナウンサー（32）が30日までに自身のインスタグラムを更新。御音楽フェスでの三つ編みヘアショットを投稿した。自身のインスタグラムで「フェスの時くらい！と、いつもできないヘアメイクを」とつづり始めた。「METROCK TOKYOにてアーティストの皆さんのインタビューを担当させていただきました」と三つ編みヘアスタイルのフェスTシャツ自撮りショットを投稿した。ネットでは「ずいぶん雰囲気変わる」「