女優綾瀬はるか（41）とお笑いコンビの千鳥の大悟（46）が30日、大阪市内でダブル主演映画「箱の中の羊」（是枝裕和監督）の舞台あいさつに登壇した。同作は23日に閉幕した第79回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に選出。息子を亡くした夫婦がヒューマノイドを迎え入れ、再び家族としての時間が動き出していく物語だ。登壇時には大悟が綾瀬に手を差し伸べ、エスコートする場面もあった。約720人が埋めた客席を見渡した大悟は