歌手で女優の小柳ルミ子（73）が30日、東京・日本武道館で「昭和ゴールデンHITS 100 in Orchestra」に出演した。麻実れい（76）剣幸（72）涼風真世（65）一路真輝（61）真琴つばさ（61）姿月あさと（56）湖月わたる（54）彩輝なお（55）凰稀かなめ（43）紅ゆずる（43）、宝塚歌劇団トップら、OGレジェンドスターが集結。小柳はレジェンドゲストとして出演し、MCは黒木瞳（65）が務めた。ステージでは「時の流れに身を任せ」「糸」