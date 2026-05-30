犬が飼い主さんの前で『へそ天』をする理由 お腹を撫でてほしい 愛犬がゴロンとお腹を見せてくれたら、ついついお腹を撫で回したくなるのが飼い主心。犬の方もそれをよく理解しているので、お腹を撫でてほしいというアピールでへそ天をする子も少なくありません。 へそ天した愛犬がチラチラと飼い主さんの様子を伺っていたら、思う存分に撫でてあげましょう。 飼い主さんに笑ってほしい 同様に、愛犬のへ