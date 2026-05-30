体重差50キロ！？超大型犬と小さな女の子の温かな日常がSNSで話題です。相思相愛なふたりの姿には「優しいお兄ちゃんですね」「ほのぼの」「可愛いぃぃ」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：体重差が50キロもある『小さな女の子と超大型犬』→心配でいつも様子を見ていて…『相思相愛な光景』】 超大型犬と娘さんの日常 TikTokアカウント「inutabi01」の投稿者さんのお家には、およそ1年前に生まれた