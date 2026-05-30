犬が短命になる飼い主の『親バカ行為』5選 大切な愛犬には惜しみなく愛情を注いでいることと思いますが、『親バカ』となる行為をしていたとしたら…？犬を不幸にする行為は、時として愛犬の寿命をも縮めかねません。 今回は犬の寿命が短くなる『親バカ行為』について解説します。是非この機会に、ご自身の行いを確認してみてください。 1.人間の食べ物の与えすぎ 食事をしていると愛犬がおねだり…可愛らしい姿に