日本代表DF冨安健洋が30日の練習後、メディア対応を行った。FIFAワールドカップ2026に向けて最終調整を続ける日本代表は、31日にキリンチャレンジカップ2026 アイスランド代表戦を控えている。近年、負傷に泣かされていた冨安は、3月のイギリス遠征で代表復帰を果たすも、直前で負傷し不参加となった。それでも、その後はコンディションを整え、W杯の本大会メンバーに選出された。所属するアヤックスでの終盤戦は思うような