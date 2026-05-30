日本代表MF田中碧がFIFAワールドカップ2026で着用する背番号7について言及した。第2次森保ジャパンでは三笘薫が長らく背番号7を着けていたが、直前に負ったケガの影響で選外となった。三笘が学年では一つ上にあたるが、幼い頃からの幼馴染であり、さぎぬまSC、川崎フロンターレの育成組織、川崎Fトップチーム、日本代表で共闘してきた仲だ。今大会では背番号7を“継承”する形となったが、田中は「ケガをする苦しみは選手とし