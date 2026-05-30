30日午後、川西町の空き家で床板や畳を焼く火災がありました。持ち主の男性が囲炉裏で廃材を燃やしていて燃え広がったということです。 警察によりますと、30日午後４時50分ごろ、川西町上小松の空き家の窓から煙が出ているのを隣の人が気付き119番通報しました。消防の放水で火は約20分後に消し止められましたが、空き家の床板や畳約0.3平方メートルを焼きました。ケガ人はいませんでした。当時、空き家では持ち主の男性(8