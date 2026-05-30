明治安田J2・J3百年構想リーグ・プレーオフラウンド・1−4位決定戦の2試合が、30日に各地で開催された。地域リーグラウンド・EAST−Aグループを首位で終えたベガルタ仙台は、EAST−Bグループを制したヴァンフォーレ甲府を、本拠地『ユアテックスタジアム仙台』に迎えた。武田英寿が直接狙ったフリーキックがポストに当たって跳ね返ると、こぼれ球を菅田真啓が押し込み、仙台が先制。最終的にはこのゴールが勝敗を分け、仙台が1