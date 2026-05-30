2026年6月のやぎ座（山羊座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、やぎ座の全体運、社交運、恋愛運を占います。やぎ座（12月22日〜1月19日生まれ）プロデュース運人に光を当てて・全体運人気運、説得力が高まって、大きな運気のうねりを感じるでしょう。何かが始まるような、嬉しい予感もするのでは？ あなたを慕って、様々な人が集まってくるし、思いがけない依頼もありそうです。来る者拒まず、モノは試し