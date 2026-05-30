外から見れば、ごく普通の家。しかし扉の向こうでは、説明のつかない違和感が当たり前のように息をしている――そんな「家族の闇」を描くマンガを10作品集めてみた。血縁や同居は、安心であると同時に、逃げ道を消す装置にもなる。誰かの一言、家のルール、優しさに見える支配が、じわじわ日常を侵食していくのだ。読み終えたら最後、あなたはこれまでと同じ目線で家族を見ることができなくなるかもしれない……。【漫画】『にせ