6月のうお座（魚座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、うお座の全体運、社交運、恋愛運を占います。うお座（2月19日〜3月20日生まれ）広がりのある運勢選別しながら進んで・全体運勢いはバッチリ。望みが叶いやすく、活躍のフィールドも大きく広がっていきます。いままで身近にいなかった人とも気軽に知り合えたりするはず。運気が動いている実感が持てるでしょう。それだけに、日々の変化、刺激に対応す