西舘は気合あふれるピッチングを見せた（C）産経新聞社巨人は5月30日に行われた日本ハム戦（エスコンF）に5ー3と勝利。今季初先発となったのが23年のドラフト1位右腕の西舘勇陽。今季は上半身のコンディション不良で出遅れていたが、今季初登板、初先発のマウンドに立つと躍動感あるピッチングを披露。【動画】これぞドラ1の意地！西舘は今季初先発にキレのあるピッチングで自己最多の8奪三振をマーク最速150キロ超の球威あ