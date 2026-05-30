関西将棋フェスティバルinMBSが30日、大阪市のMBSちゃやまちプラザであり、谷川浩司十七世名人（64）、山崎隆之九段（45）、稲葉陽八段（37）、澤田真吾七段（34）、加藤桃子女流四段（31）が出演した。「最近の関西将棋界」をテーマとしたトークショーでは谷川が名人戦、叡王戦、棋聖戦と新年度以降のタイトル戦挑戦権を関西本部所属棋士が獲得したことに言及。「糸谷哲郎九段、斎藤慎太郎八段に続いて棋聖戦で服部慎一郎七段