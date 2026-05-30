元テレビ東京のフリーアナウンサー須黒清華（41）が30日、自身のインスタグラムを更新し、国家資格のファイナンシャル・プランニング技能士2級に合格したことを報告した。「2回目にして、ようやく合格しました『ファイナンシャル・プランニング2級』」と書き出し、合格証書を手に笑顔のショットを投稿。写真は「撮影by息子」と説明した。「なんだかんだ1年弱かかってしまった反省も含めて、勉強法まとめてみる予定です」