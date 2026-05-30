映画「モブ子の恋」の公開直前イベントが２５日、都内で行われ、桜田ひより、唐田えりか、超特急のメンバー・草川拓弥らが登場した。桜田と唐田は白いワンピースにピンヒールなど高いヒールの靴で、桜田とともにＷ主演の木戸大聖（２９）は黒いセットアップに白いステッチがおしゃれな黒いシャツで登壇。ステージから降壇する際、階段を降りる女性陣を気遣い、桜田にさっとさりげなく右手を差し出す気遣いを見せた。海外の映