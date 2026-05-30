【漫画】本編を読む結婚とは、交際を経て「この人と一生一緒に生きていきたい」という互いの気持ちが最高潮に達したときに成立するものだ。しかし結婚後に見えてきたものによって、その気持ちが変わってしまうこともある。『うちの夫は子どもがほしくない』（グラハム子/竹書房）は、子どもについての考え方が真逆だった夫との関係に悩む妻の姿を描いた作品だ。主人公・ミカは、同い年の夫・シュンと結婚して5年目の36歳。特に