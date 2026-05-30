5月30日、京都競馬場で行われたG3・葵ステークス（3歳オープン・芝1200m）は、5番人気のデアヴェローチェが抜け出して重賞初制覇を飾った。1番人気のタガノアラリアは7着、2番人気のエイシンディードは伸び切れずに6着に敗れた。葵ステークス、勝利ジョッキーコメント1着デアヴェローチェ北村友一騎手「前回乗せていただいた時も、すごくいい馬だなと感じていました。軽い走りをするいい馬だと思ったのですが、1600mは少し長か