【モデルプレス＝2026/05/30】俳優の速水もこみちが5月29日、自身のInstagramを更新。ドライブショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】41歳高身長俳優「脚長すぎて収まってない」MASERATIでスマートな運転姿◆速水もこみち、山道をドライブ速水は「MASERATI」とつづり、山道をドライブしている動画や運転姿など複数枚の写真を投稿。サングラスをかけ、華麗なドライブテクニックを披露した。急カーブな道を難なく運転したり、真