北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表は３０日、壮行試合となる３１日のアイスランド戦（ＭＵＦＧ国立）に向けて、ＭＵＦＧ国立で大部分を非公開にして前日練習を行った。＊＊＊三笘薫、南野拓実の不在を受けて、前田大然の起用法が注目されている。２８日にチームに合流したスピードスターは「どこで出てもやるだけかなと思っています」と静かに闘志を燃やした。ゴールラッシュでセルティックを優勝に導き、