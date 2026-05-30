北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表は３０日、壮行試合となる３１日のアイスランド戦（ＭＵＦＧ国立）に向けて、ＭＵＦＧ国立で大部分を非公開にして前日練習を行った。＊＊＊今大会で背番号７でプレーするＭＦ田中碧が、三笘薫とやりとりがあったことを明かした。第２次森保ジャパンで三笘が背負ってきた「７」を引き継いだ田中。１学年上で、小学校時代から同じチームでプレーしてきた先輩について「簡単