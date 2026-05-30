きのう、名古屋市で歩行者2人がマイクロバスにはねられ、死亡しました。逮捕された運転手の男は事故の前に、バスで遮断機を押して踏切内に進入するなど不審な動きをしていたことがわかりました。 【写真を見る】マイクロバスにはねられ男女2人が死亡 逮捕された85歳の運転手の男 バスで遮断機を押して踏切内に進入か…事故前から不審な動き 名古屋・南区 警察によりますと、逮捕された酒井照也容疑者85歳は、きのう午後5時半ごろ