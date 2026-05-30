元プロ野球選手・松中信彦の親族で、タレントの松中みなみが30日、自身のインスタグラムで第1子男児の出産を報告した。【写真】親戚にプロ野球選手！第1子男児の出産を発表した松中みなみ松中は「先日、第一子となる男の子を出産いたしました。予定日を超え、ダービーウィークに誕生！」と報告。「毎日ぽわぽわスヤスヤ あんなに激しかった胎動とのギャップに驚いてます」とつづった。「この子がずっとお腹の中にいたのかと