あす、東京ドームで開催される全国ツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」』の最終公演をもって、嵐はグループ活動を終了すると発表しています。“国民的アイドル”と呼ばれるようになった嵐が、これまでに開催してきた数々のコンサートを中心に、グループの歴史を振り返ります。第2回となる今回は、デビュー10周年を迎えた後の2010年〜2014年をひもときます。■“ドラマリレー”と3年目の“国立公演”2010年4月からバラ