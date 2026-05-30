【WRC 世界ラリー選手権】第7戦 ラリー・ジャパン（デイ2／5月30日）【映像】激狭林道で100キロ超！度肝抜く異次元光景30日、WRC（世界ラリー選手権）の第7戦ラリー・ジャパンの競技2日目デイ2が、岐阜県を中心に行われた。この日3本目となるステージでその走りに、プロのレーシングドライバーが度肝を抜かれる場面があった。ラリージャパンはターマック（舗装路）ラリーながら、大半が山岳地帯になっているため、ツイスティな