登場からまもなく7年、まもなく「新ライズ」が登場？2025年度の新車販売台数ランキングにおいて、「ヤリス」「カローラ」に次ぐ乗用車全体の3位にランクインしたのがトヨタ「ライズ」です。2019年に登場したライズは、5ナンバーサイズでありながらSUVらしい力強いスタイルが特徴のコンパクトSUVです。ボディサイズは全長3995mm×全幅1695mm×全高1620mmと、同じくトヨタのコンパクトSUVである「ヤリスクロス」よりもさらにコン