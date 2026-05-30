私はハルミ。現在30代ですが、もう20年ものあいだ、つまり人生の半分をあることに費やしてきました。それは推し活。国民的アイドル「エターナル」の大ファンで、彼らがデビューしたてのころからずっと推してきたのです。さてなんと今回、そのエターナルが解散することになってしまいました。ダメもとでラストライブに応募してみたところ……なんと当選！思わず手が震えてしまいました。しかし直後、私は違う意味で震えあがること