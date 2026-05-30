左足首のケガでカド番場所の夏場所を全休した大関・安青錦（22＝安治川部屋）が30日、東京・両国国技館で行われた元北勝富士の引退相撲で復帰し「後悔もありますが、そればかり考えても意味がないので、しっかり次に向けて、自分らしい相撲を見せたい」と意欲を示した。春場所で7勝8敗と負け越し。夏場所は場所前ので稽古で左足首を痛め全休し2場所連続の負け越しで名古屋場所では関脇に転落する。夏場所中は途中出場も模索し