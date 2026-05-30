「日本ハム３−５巨人」（３０日、エスコンフィールド）約１カ月ぶりの１軍登板となった日本ハムの先発・有原が課題の序盤に捕まり、７回４失点で５敗目を喫した。初回に松本の左翼線適時二塁打で先制を許すと、二回にはキャベッジと岸田に２者連続ソロを被弾。三回にもダルベックの左前適時打で追加点を奪われた。登板した６試合すべてで三回までに複数失点を喫し、同４失点以上は３試合連続４度目となった。直球は本来の