【モデルプレス＝2026/05/30】3人組女性YouTuberグループ・ヘラヘラ三銃士のありしゃんが5月30日、自身のInstagramスを更新。水着姿を公開し反響を呼んでいる。【写真】双子出産33歳YouTuber「抜群のスタイル」美ボディ際立つビキニ姿◆ありしゃん、美ボディ際立つ水着ショットありしゃんは「私の大好きな夏が来た。夏始まる前からずっと行きたくて予約してたヴィラで夏始めてきました」とつづり、プールでの写真を複数枚投稿。黄