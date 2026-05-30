【モデルプレス＝2026/05/30】元SKE48の松井珠理奈が5月30日、自身のInstagramを更新。手作りの朝食を公開し反響を呼んでいる。【写真】新婚の29歳元SKE「食器までこだわってて素敵」芋ようかんのバター焼き＆ザワークラウトのワンプレート朝食◆松井珠理奈、おうちモーニング松井は「久しぶりのお家モーニング」とつづり、ワンプレートの朝食の写真を投稿。芋ようかんのバター焼き、目玉焼きとキャベツのザワークラウトを披露して