【モデルプレス＝2026/05/30】キャスターの安藤優子が5月28日、自身のInstagramを更新。豪華な手料理を公開し、話題となっている。【写真】60代ベテランキャスター「アレンジが凄い」大豆づくしの手作り料理◆安藤優子、大豆づくしの手料理安藤は「みなさん！おはようございます！」とつづり、手料理の写真など複数枚を投稿。厚揚げ胡麻ドレッシングにスナップえんどうのサラダ、板湯葉のお刺身など大豆づくしな料理を披露している