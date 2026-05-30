俳優の武田久美子さん（57）が2026年5月21日、自身のインスタグラムを更新。黒いキャミドレス姿などを披露した。「彼女のドレスを借りて」武田さんは、レストランを訪れたことを報告し、黒いキャミドレスを着こなすソロショットと、娘のソフィアさんとおそろいコーデで笑顔をみせる親子ショットを投稿した。武田さんは「彼女のドレスを借りて」と明かし、「お食事もとっても美味しく全てに堪能出来た素晴らしい時間でした」と語っ