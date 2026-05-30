TOKYO FMにて5月17日（日）、特別番組「TOKYO FMサンデースペシャル『ユニ・チャーム presents 近藤春菜のただのサステナじゃねーよ2nd』」が放送されました。パーソナリティをつとめるハリセンボンの近藤春菜さんが、ゲストに親交のあるFRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌（ちんぜい・ すずか）さんを迎え、今できるサステナブルな暮らしのヒント「えらぶ つかう めぐらせる」をテーマに語り合いました。（写真左から）ハリセンボンの近