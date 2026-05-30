◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム３―５巨人（３０日・エスコンフィールド）巨人の西舘勇陽投手（２４）が６回４安打無失点、８奪三振の快投で今季初勝利を挙げた。試合後、杉内投手チーフコーチは「球に勢いがあった。カーブとカットボール、スライダーをうまく使えていた」と右腕をたたえた。今季初登板、初先発で白星をつかんだ背番号１７。杉内コーチは「次（の先発機会）もたぶん、あると思います」と次回登