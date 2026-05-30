公園はかわいい写真を撮るための場所であって、遊ぶ場所ではないみたいです…。遊びたいのに無理やり帰らされてしまった娘ちゃん。旦那さんが帰宅すると、娘の泣き叫ぶ声が廊下まで響いていて…!?>>【まんが】女の子らしく育ってね？(ウーマンエキサイト編集部)