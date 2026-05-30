お笑いコンビ・千鳥の大悟（46）と俳優の綾瀬はるか（41）、是枝裕和監督（63）が30日、大阪市内で行われた映画『箱の中の羊』完成披露試写会に出席した。映画の舞台あいさつで大阪凱旋を果たしたことへの喜びを語った。【写真】是枝裕和監督、綾瀬はるかも登壇同作で役作りについて「したんですって言いたいんですけど、してないんです」とぶっちゃけた大悟。「いま、こういうシーンだなっていうことは分かってますけど、だか