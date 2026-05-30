今月23日に撮影された、太陽のまわりに現れた大きな輪＝ハロの様子が投稿されました。映像は午前10時ごろ、秋田市外旭川で撮影されました。投稿のタイトルは「くっきりハロ」。太陽のまわりにくっきりと光の輪ができているのがわかります。撮影者は、「泉外旭川駅のサイクリングロードを散歩中、気温も上がり見上げるとくっきりハロが見られました。あすは天気が崩れるとのことで、散歩を楽しむ人も多数見られました」とコメ