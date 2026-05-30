5月30日（現地時間29日）。新たなヘッドコーチ（HC）との契約を模索しているシカゴ・ブルズが、BYU（ブリガムヤング大学）のケビン・ヤングHCにも関心を示していて、現時点では初期段階ながら両者が話し合いもしていると『ESPN』が報じた。 今シーズンのブルズは、31勝51敗でイースタン・カンファレンス12位へ低迷し、4シーズン連続でプレーオフ出場を逃がした。バスケットボール運営