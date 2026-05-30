goetheが、11月より開催する全国ツアー『goethe Live Tour 2026』のツアーファイナルとして、12月4日にヒューリックホール東京にて自身初のホールワンマンライブを開催する。 （関連：羊文学×和楽器による一夜限りのステージ高輪の地に新たな文明の灯をともした『開門音楽祭』） 本情報は、本日5月30日に恵比寿LIQUIDROOMで行われたスペシャルライブのアンコールにて、樋口太