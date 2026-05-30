【その他の画像・動画等を元記事で観る】 adieu（上白石萌歌）の新曲「Wanna me」が、読売テレビ・日本テレビ系、TOKYO MX他で放送中のTVアニメ『本好きの下剋上 領主の養女』2クール目エンディングテーマに決定、あわせて同曲を収録したシングルCDが7月29日に発売されることが決定した。 ■作詞作曲は柴田聡子 新曲「Wanna me」は、柴田聡子が作詞作曲。孤独や弱さを抱えつつも、自分を信じて奮闘し、仲間と絆