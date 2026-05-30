【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SUPER BEAVERの新曲「クライマックス」のMVが、5月31日20時よりYouTubeにてプレミア公開される。 ■壮大なロケーションのなかで演奏 「クライマックス」は、フジテレビ系2026サッカーテーマソング。 今回のMVではこれまでにないスケール感で撮影を実施し、壮大なロケーションのなかで演奏するメンバーの姿を収めた。圧巻の絶景と、楽曲が持つ