2026年世界スーパーバイク選手権（WorldSBK）のスペイン・アラゴンラウンドは5月30日、WorldSSPクラス（スーパースポーツ世界選手権）の第1レース決勝が行われます。張雪モーターサイクルが引き続き優勝に挑みます。同選手権のミドルクラス予選が北京時間の29日夜に行われ、張雪モーターサイクルのエースライダー、カーナンバー53のバレンティン・デビーズが2位を獲得しました。今夜のアラゴンラウンド第1レースでは、フロントロー