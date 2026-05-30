「SKE48×夢×泥臭さ（＋かわいい♡）＝野村実代」自分を数式で表わすなら、と質問したところ、野村実代から意外な答えが返ってきた。「泥臭さ」とは？「先輩方のパフォーマンスを見て圧倒され、必死に食らいついて、試行錯誤しながら育ってきました。パフォーマンスへの執念は常に持ち続けていたいです。そして、20周年を迎えるときには、もっと先頭でSKE48を引っ張れる人になっていたいです」彼女の努力家な一面がわか