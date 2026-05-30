「まりちゃんが撮るって聞いた瞬間、嬉しくて泣いてしまって」グラビア卒業を決めた天木じゅん。その最後の現場でカメラを握ったのは大親友・永尾まりやだった。天木はこう振り返る。「最初はいつもの撮影だと思い現場に入ったんです。ヘアメイクが終わったときに、まりちゃんがいて、理解が追いつかずフリーズしてしまって。プライベートで、よく写真を撮ってもらいますが、SNSに載せると必ずバズるんですよ。そんな話を以前イ